وفد الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مساعد المفوض السامي في جنيف

2017-05-05 - 10:40 ص

مرآة البحرين: التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشارك في الدورة الـ 27 لآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين برئاسة سعيد محمد الفيحاني مع المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد النسور، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً إلى جنيف.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن رئيس المؤسسة سعيد الفيحاني قدم نبذة عن الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2017 بتشكيل أعضاء مجلس المفوضين، والانتخابات التي جرت خلال الاجتماع الإجرائي الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس ونائبه لمدة أربع سنوات والتعديلات التي جرت على قانون المؤسسة بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والتي جاءت متوافقة مع ملاحظات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI).

من جانبه، هنأ النسور رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس المفوضين على منصبهم الجديد وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وفق البيان.