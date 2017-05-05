السعودية تشيع الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة

2017-05-05 - 10:41 ص

مرآة البحرين (رويترز): أعلن الديوان الملكي السعودي أن مراسم دفن الأمير مشعل بن عبد العزيز الأخ الأكبر للملك سلمان ورئيس هيئة البيعة ستجري يوم الخميس.

وقد توفي الأمير مشعل يوم الأربعاء عن 90 عاما.

وهيئة البيعة هي الجهة المعنية باختيار الملك وولي العهد وولي ولي العهد.

وتضم الهيئة 28 عضوا من كبار أفراد الأسرة الحاكمة وشكلها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 للإشراف على القرارات المتعلقة بولاية العرش بعد وفاته.

ويقول منتقدون إن الهيئة تعرضت للتهميش حينما أزاح الملك سلمان أخيه الأصغر الأمير مقرن من ولاية العهد عند توليه حكم المملكة في عام 2015.

وعين الملك سلمان ابن أخيه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد. وقال الملك حينها إن غالبية أعضاء هيئة البيعة وافقوا على القرارات.

وذكر الديوان الملكي أن الأمير مشعل الذي شغل منصب وزير الدفاع لفترة وجيزة فيما مضى سيدفن يوم الخميس بعد أداء صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي.