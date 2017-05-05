الاستئناف: السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين بحرق إطارات في السهلة

2017-05-05 - 10:42 ص

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر على 3 مستأنفين بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بإشعال حريق في إطارات على شارع الشيخ سلمان بكلا الاتجاهين.

ووجهت النيابة العامة للمستأنفين أنهم في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، وعرضوا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وقضت محكمة أول درجة في ديسمبر 2016، بالسجن 5 سنوات على المتهمين، فطعن على الحكم المستأنفون الثلاثة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتجمهرين قاموا بإضرام النار في مجموعة من الإطارات بمنطقتي السهلة الشمالية والسهلة الجنوبية، على شارع الشيخ سلمان في كلا الاتجاهين، فتوجهت قوة من الشرطة وقامت بفتح الطريق أمام السيارات، وبدأت الشرطة إجراء تحرياتها للكشف عن الجناة الذين لاذوا بالفرار من المكان.

تحريات الشرطة دلت على تورط المستأنفين الثلاثة وآخر، حيث اعترف المتهم الأول باشتراكه في الواقعة مع بقية المتهمين.