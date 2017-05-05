2017-05-05 - 10:46 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت إيران يوم الخميس إنها على استعداد لإجراء محادثات مع السعودية لتعزيز السلام في المنطقة رغم تصريحات "غير مشروعة وتحريضية" أدلى بها ولي ولي العهد السعودي الذي تعهد بحماية المملكة مما وصفه بمحاولات إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.

وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي قائلا "ليست لدينا رغبة أو مصلحة في تصعيد التوتر في منطقتنا.

"ما‭ ‬زلنا مستعدين للحوار والتسوية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومحاربة عنف المتطرفين ونبذ الكراهية الطائفية. نأمل أن تقتنع السعودية بالاستماع لصوت العقل."

وفي تصريحات حادة اللهجة على نحو غير معتاد قال الأمير محمد بن سلمان إن أي صراع على النفوذ بين بلاده وإيران يجب أن يحدث في إيران وليس في السعودية.

وأضاف "لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران". ولم يخض في التفاصيل.

ويتنافس البلدان على النفوذ في الشرق الأوسط ويدعمان أطرافا متعارضة في الحرب السورية.

وتنفي إيران اتهامات من السعودية بأنها تقدم دعما ماليا وعسكريا للحوثيين في اليمن الذين يقاتلون القوات المتحالفة مع الرياض.

وقال خوشرو في الرسالة "لابد أن يبادر المجتمع الدولي بتحرك ضروري لإجبار السعودية على وقف رعايتها المتهورة للإرهاب والتطرف في المنطقة وفي أنحاء العالم".