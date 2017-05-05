بيان لعلماء البحرين يدعو إلى «النفير العام» في ليلة محاكمة آية الله قاسم

2017-05-05 - 6:51 م

مرآة البحرين: دعا بيان صادر عن رجال دين شيعة في البحرين إلى ما أسموه "النفير الدفاعي العام في جميع مناطق البحرين في ليلة محاكمة المذهب والشريعة الإسلامية المقدسة"، على حد العبارات المستخدمة في البيان.

وجاء في البيان الصادر الجمعة (5 مايو/ أيار 2017) وحمل توقيع "علماء البحرين": "نهيب بجميع أفراد الشعب رجالًا ونساءً كبارًا وصغارًا بالنزول للشارع لإعلان الغضب الديني المقدس وإعلان الاستعداد للدفاع حتى الموت عن الدين والقيادة الربانية والوطنية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم".

ويأتي ذلك قبل يومين من موعد إصدار محكمة بحرينية حكما ابتدائياً بشأن آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم شيعي، الذي تجري محاكمته بتهمة جمع أموال الخمس التي تعد فريضة عند الطائفة الشيعية. حيث من المقرر أن تنعقد المحكمة يوم الأحد.