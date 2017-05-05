2017-05-05 - 7:25 م

مرآة البحرين: دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التصريحات التي صدرت عن سفير سوريا لدى الجمهورية اللبنانية واعتبرتها "تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتعكس إنكاراً واضحًا لحقائق الأمور في المملكة التي ترعى وتكفل كافة الحريات والحقوق وتعد نموذجاً للتعايش والتسامح بين الجميع".

وكان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي قد أدلى بتصريح لقناة "اللؤلؤة" (4 مايو/ أيار 2017) دعا فيه إلى "ضرورة ملاحقة كل من واجه الحراك السلمي البحرين بالعنف".

واستغربت وزارة الخارجية البحرينية "خروج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والمغلوطة في الوقت الذي يجب فيه أن تتضافر كافة الجهود من أجل الإسراع بوضع حلول سلمية للأزمة السورية تنهي معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق وتعيد لسوريا مكانتها وتحفظ لها سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة شعبها"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وسبق لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن صرح في لقاء مع صحيفة "الحياة" بأن بلاده مع بقية دول الخليج تمدّ المعارضة السورية بالسلاح لإسقاط النظام.