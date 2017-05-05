قيادي في الوفاق لقناة «الميادين»: تسريبات تقول إن الحكم ضد الشيخ عيسى قاسم قد يكون السجن والإبعاد القسري من البلاد

2017-05-05 - 11:40 م

مرآة البحرين: قالت قناة الميادين على موقعها في الإنترنت إن حدة القلق والتوتر في الأوساط البحرينية تصاعدت مع بدء العد التنازلي لجلسة النطق بالحكم على المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ونقلت الميادين عن قيادي رفيع المستوى في جمعية الوفاق البحرينية قوله إن هناك تسريبات قالت إن القضاء قد يتّخذ "حكماً مغلّظاً" بالسجن ضد الشيخ عيسى قاسم، "مع وقف التنفيذ، وقرار الإبعاد القسري من البلاد"، مضيفا أن التسريبات تحدّثت عن سيناريو خطير وضعته السلطة في البحرين لما بعد جلسة محاكمة الشيخ قاسم.

ونقلت القناة عن قيادي في المعارضة البحرينية قوله إن "ما ستسفر عنه محاكمة الشيخ قاسم قد يُشعل فتيل التوترات الطائفية في المنطقة، ونحن لا نتمنى أن تتحول البحرين إلى ساحة تصفية حسابات سياسية وطائفية".

ورأى القيادي في تصريح لـ«الميادين نت» أن النظام بهذه المحاكمة "يسعى لحرق ورقة آخر ضمانة وطنية في البحرين"، كما حذّر من تداعيات إقليمية في العالم الإسلامي تعقب محاكمة الشيخ قاسم لما يحظى به من مكانة لدى المراجع والحوزات الدينية في مختلف الدول الإسلامية.

وأشار القيادي إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل خطير على الداخل البحريني، "وستؤدي بكل تأكيد لانفلات أمني لا نستطيع التكهن به في الوقت الحالي، إلا أن عواقبه وخيمة بالتأكيد" على حد تعبيره، وشدّد "إننا لم ولن نقبل بمبدأ وجود قضية ضد الشيخ قاسم من الأساس".

من جهة أخرى نقلت القناة عن «مصادر قانونية» أن جلسة محاكمة الشيخ قاسم يوم الأحد القادم ستكون الحاسمة والأخيرة.