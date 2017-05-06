عشية الحكم على آية الله قاسم… دعوات إلى مسيرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين
2017-05-06 - 12:19 م
مرآة البحرين (خاص): دعا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسيرات جماهيرية حاشدة هذا المساء، عشية حكم مرتقب على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ومن المرتقب أن يصدر غداً الأحد، حكم ابتدائي بحق قاسم، بسبب أدائه فريضة الخمس الخاصة بالشيعة، وهو ما اعتبرته السلطات جريمة "جمع أموال دون ترخيص".
ومنذ يونيو/حزيران 2016، شنت السلطات البحرينية حملة هي الأقسى ضد الأغلبية الشيعية والمعارضة في البلاد منذ 2011، وجردت قاسم من الجنسية دون محاكمة، في إجراء لاقى تنديداً من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الحليف الأبرز للبحرين.
يذكر أن الآلاف من المواطنين، يعتصمون قرب منزل قاسم في بلدة الدراز منذ إسقاط جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما أدى إلى فرض حصار خانق على البلدة التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن.
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