الاستئناف: المؤبد والسجن 15 سنة لمتهمين بالشروع في قتل شرطة بسترة

2017-05-06 - 12:27 م

مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مستأنف من السجن المؤبد إلى 15 سنة فيما أيدت عقوبة آخر بالسجن المؤبد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكما الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، حكماً بالسجن المؤبد على متهمين اثنين بالشروع في قتل شرطيين عبر إطلاق أعيرة نارية باتجاههما في منطقة سترة، ووضع هيكل محاكٍ للمتفجرات والحرق العمد.

وتزعم السلطات أن المتهمين اتفقا مع آخرين مجهولين فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، وأعدوا لذلك سلاحاً ناريّاً وإطار سيارة وجسماً غريباً يحاكي أشكال وعبوات (مولوتوف)، واتفقوا على أن يضعوا الشكل المحاكي على الطريق العام، ويضرموا النار في الإطار لاستدراج الشرطة إلى حيث يختبئ المتهم الأول ليطلق عليهم طلقات نارية.ونفاذاً لذلك؛ قام المتهم الثاني وآخرون مجهولون في صباح يوم (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بوضع الجسم الوهمي والإطار بالقرب من البنك الأهلي في منطقة سترة الخارجية، وحال محاولتهم إشعال النار في الإطار، حضرت إليهم دورية أمنية بها 3 من رجال الشرطة، فلاذوا بالفرار ولاحقوهم إلى موقع اختباء المتهم الأول الذي كان يترصد لهم خلف أحد الحواجز الأسمنتية، وعندما شاهد الشرطة، قام بإطلاق 5 طلقات بالسلاح الناري من مخبئه تجاه الشرطيين، بيد أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامه التصويب باتجاههم، وقد عثر على 3 فوارغ بمكان الواقعة.