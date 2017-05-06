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الدوسري: البحرين سترد على توصيات مجلس حقوق الإنسان قبل سبتمبر
2017-05-06 - 12:35 م
مرآة البحرين: قال رئيس وفد البحرين في جنيف، مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري أن بلاده ستدرس جميع التوصيات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة 5 مايو/أيار 2017، والتي بلغت 175 توصية.
وأضاف في تصريح صحفي أن البحرين ستقوم بموافاة مجلس حقوق الإنسان بما سيتم في هذا الشأن قبل دورته السادسة والثلاثين في شهر سبتمبر/أيلول 2017.
وزعم الدوسري أن البحرين التزمت "الشفافية الكاملة والموضوعية في التعبير عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة وملاحظات أثناء الحوار".
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