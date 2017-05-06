الداخلية تنفي إصابة المعتقلين بـ «الجرب» وتزعم أن ثلاثة نزلاء اشتكوا من «حكة بسيطة»

2017-05-06 - 12:39 م

مرآة البحرين: نفت وزارة الداخلية البحرينية إصابة المعتقلين في سجن جو بالجرب، وذلك في ردها على تقارير إعلامية بثت في صحف إلكترونية.

ومسؤول عيادات السجن أن "ثلاثة نزلاء فقط اشتكوا من حكة بسيطة في الجسم وكإجراء وقائي تم صرف الدواء اللازم لهم، وتم فحص النزلاء المخالطين لهم والتأكد من خُلوّهم من أيّة أعراض".

وأوضح مسئول عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل أن "مرض الجرب يرجع لانعدام النظافة الشخصية وعلاجه متوافر في جميع عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم صرفه لكل نزيل يتم الاشتباه بحالته".