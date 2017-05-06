سكاي نيوز: السيسي يبدأ زيارة للكويت والبحرين غداً

2017-05-06 - 1:23 م

مرآة البحرين: قال موقع سكاي نيوز عربية (الجمعة 5 مايو/أيار 2017) أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيبدأ زيارة للكويت والبحرين غداً الأحد.

وأوضح الموقع أن السيسي سيلتقي الأحد في الكويت، الأمير صباح الأحمد الصباح وقيادات الدولة، وسيغادر لاحقاً للبحرين التي سيلتقي فيها حمد بن عيسى آل خليفة لمناقشة "التعاون السياسي والاستثماري والأمني بين البلدين".

قال مصدر مصري لـ«سكاي نيوز عربية» أمس الجمعة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور يوم الأحد الكويت، على أن ينتقل منها إلى البحرين. وأضاف المصدر أن السيسي سيجري «مباحثات قمة مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقيادات الدولة».

وكشف أنه من المقرر أن يغادر السيسي الكويت إلى البحرين «لإجراء مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتركز على ملف علاقات التعاون السياسي والاستثماري والأمني بين البلدين».