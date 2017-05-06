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الشيخ علي سلمان يدعو السلطة للتعقل وعدم جر الوطن إلى هاوية سحيق
2017-05-06 - 5:35 م
مرآة البحرين: دعا أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان السلطات البحرينية إلى "التعقل" في إشارة إلى الحكم المزمع أن تصدره محكمة بحرينية يوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017) في القضية المرفوعة ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم للشيعة في البلاد. وحث في حديث هاتفي من محبسه في سجن "جو" المركزي "السلطـة على التعقـل وضبـط النفـس وعدم جر الوطن إلى هاوية سحيقة".
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