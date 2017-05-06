منظمات حقوقية تحث البعثات الدبلوماسية بجنيف الضغط على البحرين لوقف محاكمة زعيم شيعة البلاد

2017-05-06 - 5:59 م

مرآة البحرين: دعت منظمات حقوقية البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التدخل في مسار محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم للشيعة في البحرين. ومن المنتظر أن تصدر محكمة بحرينية يوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017) حكماً ابتدائياً في القضية المرفوعة ضد آية الله قاسم والمتهم فيها بجمع أموال الخمس التي تعد فريضة دينية عند الشيعة.

وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إنها قامت بمخاطبة البعثات الدبلوماسية طالبتها فيها بـ"تصعيد الضغط على حكومة البحرين عبر حثها على إلغاء أحكام إسقاط الجنسية وإنهاء المحاكمة غير العادلة بحق آية الله قاسم والتوقف عن هذه المضايقات القانونية".

وشددت المنظمات في خطابها على "ضرورة مطالبة البحرين بالتوقف عن حصار الدراز والوجود الأمني في المنطقة من أجل ضمان حرية التنقل".