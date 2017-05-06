السلطات التايلندية تلقي القبض على امرأة تايلندية متورطة بالإتجار بالبشر في البحرين

2017-05-06 - 8:52 م

مرآة البحرين (خاص): ألقت السلطات التايلندية القبض على امرأة تايلندية متورطة في الإتجار بالبشر، عبر استغلال فتيات تايلنديات للعمل في الدعارة واحتجازهن قسرياً في البحرين.

ونشر موقع إخباري تايلندي "Bangkok post" يوم السبت ( 6 مايو/ أيار 2017)، أن السلطات قبضت على أنانيا ساكولرافا (37 عاماً) فور وصولها إلى مطار بانكوك يوم الجمعة الماضي، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقها من المحكمة الجنائية بتاريخ 9 مارس/ آذار الماضي بتهمة الإتجار بالبشر.

وقال رئيس مكتب شرطة العاصمة بول لوت جين في مؤتمر صحافي عقب حملة شنتها الشرطة التايلندية ضد الإتجار بالبشر أسفرت عن اعتقال 9 من المشتبه بهم، قال إن أنانيا "كانت مطلوبة في مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية في 9 مارس / آذار بتهمة التواطؤ في الاتجار بالبشر عن طريق شراء النساء لأغراض البغاء القسري والاحتجاز غير القانوني".

وجاءت عملية الاعتقال عقب شكوى قدمتها نساء تايلانديات بأن السيدة أنانيا، المعروفة أيضا باسم جاي كاي، عرضت عليهن وظائف في شركات التدليك التقليدية التي تنتشر في دول الشرق الأوسط. لكن، بحسب رئيس مكتب شرطة العاصمة "بعد وصول النساء إلى البحرين تم ضبط جوازات سفرهن وانتهى الأمر إلى العمل فى تجارة الجنس".

وتمكنت 3 ضحايا من الفرار وطلبن المساعدة من السفارة التايلاندية فى البحرين. وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية إن "السيدة انانيا اعترفت بهذه الاتهامات".

وتقول الشرطة إن "انانيا اكتسبت ثقة الضحايا بقولها لهن إنهن إذا لم يحصلن على وظائف التدليك كما وعدت فإنها ستقدم تذاكر لهن للعودة إلى تايلاند".

وأفاد الضحايا أنه "بمجرد وصولهن إلى البحرين تم الضغط عليهن لتقديم خدمات جنسية للعملاء في الفنادق".

وقال بول لوت جين إن "أنانيا غيرت اسمها ثلاث مرات. كانت تعرف سابقا باسم كوتكامول تشانثاوونغ ومالاي تشوتكابيسيت".

وأضاف بأنها أخبرت الشرطة بأنها "غيرت اسمها لأن تأشيرة دخولها إلى البحرين تجاوزت المدة المقررة، وكانت على القائمة السوداء هناك".

وتم تسليم المرأة فيما بعد إلى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر لاتخاذ إجراءات قانونية.

وفى تطور متصل قالت شرطة بانكوك إنها اعتقلت تسعة مشتبه فيهم خلال عملية قمع استمرت سبعة أيام حول تهريب البشر بين 29 ابريل/ نيسان و 5 مايو/ أيار.

وقال بول لوت جين إن "المشتبه فيهم تم القبض عليهم فى ثمانى قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة".