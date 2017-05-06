بالصور: عشرات التظاهرات عشية حكم يتوقع صدوره بحق أبرز زعيم لشيعة البحرين
2017-05-06 - 9:17 م
مرآة البحرين: جابت عشرات التظاهرات مناطق متفرقة في البحرين عشيّة الحكم بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم لشيعة البلاد، والمتوقع صدوره عن محكمة محلية يوم الأحد (7 مايو/ أيار 2017).
وخرجت مسيرات في باربار والسهلة وكرباباد وسار وأبو صيبع ومناطق أخرى عديدة شمالي وجنوبي العاصمة المنامة رفعت لافتات حملت صورة قاسم. وقال محامي على اطلاع بمجريات المحاكمة إن "التوقعات تنحصر بين الحكم إما بالسجن أو البراءة أو إعادة الدعوى للمرافعة وتأجيل البت في القضية".
ويحاكم آية الله قاسم بتهمة فريضة الخُمس عند الشيعة، التي تسمح لكبار رجال الدين بجمع أموال وإنفاقها في مصلحة المسلمين.
وتدخلت الشرطة لفضّ تظاهرة بالقوة في منطقة كرباباد القريبة من العاصمة المنامة والتي شهدت واحدة من أكبر التظاهرات.
ويأتي ذلك عقب نداءات أطلقها رجال دين شيعة باسم "علماء البحرين" دعوا فيها إلى ما أسموه "النفير العام" دفاعاً عن آية الله قاسم.
كما دعت قوى معارضة (ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص) هي الأخرى إلى "إعلان النفير انتصارًا لسماحته (....) ندعو إلى أوسع مشاركة في تظاهرات الغضب والرفض للمحاكمة الجائرة التي ستعقد غدًا".
فيما يلي صور:
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