﻿مجموعة من عمال إحدى الشركات يعتصمون مع أبنائهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة 4 أشهر

2017-05-07 - 9:21 ص

مرآة البحرين: اعتصم مجموعة من العمال مع أبنائهم، يوم أمس السبت 6 مايو 2017، أمام مقر بوابة الشركة التي يعملون لديها بقرية جنوسان، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ نحو أربعة أشهر، على حد قولهم.

وبسؤالهم عن أسباب اعتصامهم، أشاروا إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي نلجأ فيها للاعتصام للمطالبة بصرف رواتبنا المتأخرة، ولكن للأسف في كل مرة يتم وعدنا ولا يصرف لنا أي شيء».

وتابعوا «تراكمت علينا الديون من كل جهة ولم يعد بإمكاننا الاستمرار هكذا من دون رواتب، وخصوصاً أن أغلبنا لديهم أسر يقوم بالصرف عليهم، في حين أن تجاهل الشركة لنداءاتنا المتكررة مازال مستمراً حتى الآن».

وأضافوا «تواصلنا مع وزارة العمل ولم تكلل جهودنا خيراً في ذلك ومازالت معاناتنا مستمرة، شهر رمضان على الأبواب ولا نملك أي شيء نستقبل به هذا الشهر الفضيل».