تماس كهربائي يؤدي لإندلاع حريق بسيارة خليل المرزوق

2017-05-07 - 9:49 ص

مرآة البحرين: أدّى تماس كهربائي إلى اندلاع حريق فجر اليوم الأحد 7 مايو 2017، بسيارة نائب رئيس البرلمان السابق عن كتلة الوفاق خليل المرزوق وخلف أضىراراً كبيرة بالسيارة وجدار المنزل الواقع بقرية جبلة حبشي .

وعن تفاصيل الواقعة ، أشار المرزوق وهو المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، واستقال من البرلمان في العام 2011، بأن الحريق اندلع فجر اليوم بالسيارة واستطاع أفراد الدفاع المدني إخماد الحريق الذي كان السبب في اندلاعه تماس كهربائي.

يشار إلى أن حادثة مماثلة حدثت الخميس الماضي 4 مايو 2017، إذ تعرضت سيارة الأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ لتهشيم الزجاج الخلفي من قبل مجهولين في منزله الكائن بمنطقة سار، كما تعرضت سيارة ابنه سيد لؤي للحرق من قبل مجهولين عند نحو الساعة الثانية والنصف من فجر (الجمعة).