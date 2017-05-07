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وزارة الداخلية تغلق فروع مزرعة بعد تلاعبها في تاريخ صلاحية الحليب
2017-05-07 - 10:01 ص
مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية، تمكنت من ضبط مزرعة في منطقة مقابة، يقوم القائمون عليها بجلب حليب منتهي الصلاحية أو على وشك الانتهاء ومن ثم تخزينه وإعادة طرحه في السوق على أنه حليب طازج.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه بناءً على قرار من النيابة العامة، تم إغلاق فروع المحل التجاري، مشيراً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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