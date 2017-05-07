تأجيل الحكم بقضية آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى 21 مايو

2017-05-07 - 10:33 ص

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بجلسة اليوم الأحد 7 مايو 2017، مد أجل الحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وهي القضية المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، وذلك حتى جلسة 21 مايو 2017.

ويعد هذا التأجيل هو الثاني، فقد سبق وأن قررت المحكمة في 14 مارس 2017، مد أجل الحكم في القضية حتى جلسة 7 مايو 2017.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم.