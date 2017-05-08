أخ أمين عام الوفاق مضرب عن الطعام لتعرضه للضرب والحرمان من العلاج

2017-05-08 - 11:52 ص

مرآة البحرين (خاص): قال المعتقل أحمد ميرزا (الأخ غير الشقيق لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان) إنه مضرب عن الطعام منذ 9 أيام، بسبب تعرضه للضرب وحرمانه من حقوقه والرعاية الطبية.

وشكا ميرزا (المصاب بمرض فقر الدم المنجلي) من عدم إعطاءه أدويته وحرمانه من العاج في عيادة السجن، وتفويت مواعيد المستشفى عليها، مشيرا إلى تفويت موعد جراحة لاستئصال المرارة منذ عام.

وأكد أنه منذ نقله قبل عامين لسجن جو وإدارة السجن تقوم بحرمانه من الأدوات الصحية والملابس، مشيرا إلى أنها تحرمه من الزيارات الداخلية، حيث تعتقل السلطات أخاه وخاله وأبناء أخيه.

كما شكا من منعه من الزيارات العائلية الدورية، إضافة إلى حرمانه من حقه في زيارة خاصة لزوجته.

ولفت ميرزا إلى تعرضه للضرب والشتم بسبب مطالبته بوقف المضايقات والمنع من إقامة الشعائر الدينية.

وقال إن إدارة السجن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أوضاعه الصحية، مؤكدا أنه وجه 3 رسائل للإدارة لكنها لم تستجب لمطالبه.