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وزير العمل: أكثر من 7 آلاف بحريني تقاعدوا العام الماضي بسبب مخاوف من تغيير نظام التقاعد
2017-05-08 - 11:59 ص
مرآة البحرين: أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن العام 2016 شهد تقاعد أكثر من 7 آلاف بحريني، وأرجع ذلك إلى ما أسماها "الإشاعات بشأن تغيير وشيك في مزايا التقاعد".
وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الحكومة تنوي إجراء تعديلات على نظام التقاعد من بينها رفع سن التقاعد وتقسيط مكافأة نهاية الخدمة.
وخلال رعايته لمنتدى حواري أوضح حميدان "عدد البحرينيين الذين تقاعدوا في العام 2016 كان أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية (...) بلغ نحو 7 آلاف بحريني، منهم 3700 في القطاع الخاص، وأكثر من 3 آلاف بقليل في القطاع العام".
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