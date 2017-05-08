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مواطن بحريني ينتظر منزلا إسكانيا منذ 25 سنة
2017-05-08 - 12:12 م
مرآة البحرين: قال المواطن البحريني السيد شبر السيد هاشم (52 عاماً) إنه تقدم بطلب منزل إسكاني منذ العام 1993 (أي منذ 25 سنة).
وأوضح "عندما أراجع الوزارة يتم إخباري أن طلبي قائم، وأنه سوف يتم استدعائي عندما يحين دوري، في حين أرى أن العشرات من المواطنين من أبناء المحافظة الشمالية تم تلبية طلباتهم للسنوات التي طلبي، وهذا ما أثار استغرابي".
ودعا السيد هاشم وزارة الإسكان إلى العمل بمعيار الأقدمية.ال
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