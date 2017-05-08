بدء محاكمة عمة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي لاتهامها بوضع هيكل يشبه المتفجرات

2017-05-08 - 12:14 م

مرآة البحرين: أجلت محكمة بحرينية (الأحد 7 مايو/ أيار 2017) محاكمة سيدة بحرينية وابنها وابن أخيها وآخرين متهمين بوضع هيكلٍ محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة بعالي، وتم تأجيل الدعوى حتى 22 الجاري.

ورفضت المحكمة طلب محامي المعتقلة هاجر منصور (49 عاما) بالإفراج عنها بكفالة مالية لكونها ترعى والدتها (90 عاما) بالإضافة لطفلين.

والمعتقلة هاجر منصور هي والدة زوجة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في بيان إن "مجموعة كبيرة من الرجال الملثمين، برفقة أعوان شرطة، اعتلقوا نزار سيد نعمة الوداعي (١٨٨ عاما)" وهو صهر الناشط الوداعي، وذلك بعد هجوم نفذته القوات على منزل العائلة في بلدة جدعلي في الثاني من مارس الماضي. كما شنت ميليشيات مدنية هجوماً على المنزل في الخامس من مارس الماضي أيضاً، وسلمت استدعاءا للسيدة هاجر منصور حسن للتحقيق في إدارة التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، حيث تم اعتقالها لاحقاً".

وذكر البيان بأن السيدة هاجر، وقبل اعتقالها، اتصلت بأحد أفراد العائلة وقالت بأن ابنها السيد نزار اتصل بها وأخبرها بأنه تعرض للتعذيب في مبنى التحقيقات، وأُجبر على الإدلاء باعترافات لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد، كما أُكره على "توريط آخرين" في اتهامات أخرى.