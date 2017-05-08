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عضو في مجلس الشورى البحريني يطلب من السلطة التشريعية مراقبة الصحافة

2017-05-08 - 12:21 م

مرآة البحرين: طالب عضو في مجلس الشورى البحريني بمراقبة الصحافة في بلاده، متهما بعض الصحف بـ "التشويه".

ودعا عبدالعزيز العجمان، خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (7 مايو/ أيار 2017)، بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الصحافة بأن تتحرى الدقة فيما ينشر ويكتب، لأن هناك بعض الصحافة ممن تشوِّه بعض الأمور التي يجب أن تعطيها الوجه المشرق وتبرزها".

وأضاف "عليها (الصحافة) مسؤولية، كما أن على السلطة التشريعية مسؤولية في مراقبتها".

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