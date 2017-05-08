الوطنية للحقوق تلتقي نائب المفوض السامي في جنيف

2017-05-08 - 12:27 م

مرآة البحرين: عقد وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعيد الفيحاني، اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان كايت جلمور، بمكتبها في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر ولسون في جنيف، وذلك على هامش مشاركة الوفد في الدورة الـ 27 لآلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تعقد حالياً.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن الفيحاني قدم لمحة عن المؤسسة الوطنية وما تمخضت عنه ملاحظات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تم على إثرها تعديل قانون إنشاء المؤسسة.

وأضافت أن الفيحاني أوضح أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم المؤسسات الوطنية، وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع الوعي بأهداف واختصاصات المؤسسة وتقديم الدورات التدريبية بالشراكة مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) أو مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية أو مع التحالف العالمي (GANHRI) لتعزيز المؤسسات الوطنية أو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو مع أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.