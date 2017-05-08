2017-05-08 - 12:34 م

مرآة البحرين: قالت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 13 متهماً في قضية الحليب المغشوش، فيما أخلت سبيل أحدهم "لتقدم سنه وظروفه الصحية"، مؤكدة أن التحقيقات لازالت جارية.

وأوضح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة أن النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بضبط كميات من منتجات الحليب تخص إحدى المؤسسات الخاصة غير مطابقة في محتواها للمواصفات، إذ تباع على أنها من منتجات الحليب الطازج بينما في الحقيقة مخلوطة بحليب مبستر طويل الأمد، كما يتم تداولها بأعلى من السعر على أساس أنها طازجة.

وأضاف أن النيابة بادرت على الفور بإخطار الإدارات المختصة بوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالواقعة وذلك لاتخاذ إجراءاتها حيال المؤسسة ومنتجاتها بالأسواق، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة إلى أحد أفرع المؤسسة الكائن في منطقة المحرق، ومن ثم انتقلت إلى المزرعة الكائنة بمنطقة مقابة للمعاينة، ثم أمرت بالتحفظ على أفرع المؤسسة والمزرعة مؤقتاً لحين إتمام الفحص والانتهاء من التحقيقات.