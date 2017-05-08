الاستئناف: أحكام بالسجن ما بين 3 و10 سنوات بحق متهمين بإحداث تفجير في الدراز

2017-05-08 - 12:37 م

مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بحق مستأنفين لمدة 3 سنوات وآخر لمدة 10 سنوات، فيما عدلت عقوبة آخر من سجنه 10 سنوات إلى 5 سنوات بقضية 32 متهماً بواقعة تفجير بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 16 متهماً أدينوا في واقعة تفجير عبوة محلية الصنع أثناء تجمهر بهدف استدراج رجال الأمن، وبحبس 15 متهماً آخرين لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 5 و14، يونيو/ حزيران 2014، المتهمين من الأول إلى الحادي والثلاثين، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، ووجهت للمتهم الثاني والثلاثين تهمة إخفاء الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والسابع المحكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.