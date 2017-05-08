2017-05-08 - 12:39 م

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن 4 متهمين بتهم مقاومة رجال الشرطة وحيازة سلاح وإطلاقه على الشرطة أثناء عملية توقيفهم، في مطاردة من النادي البحري إلى شارع المعارض وسط إطلاق نار من المتهم الأول، وقضت المحكمة، بالسجن 15 سنة على المتهم الأول وبالسجن 5 سنوات للثاني وبحبس كل من الثالث والرابع سنة واحدة، وألزمتهم بمبلغ 670 ديناراً قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات أشخاص تصادف وجودهم في طريق محاولة الهرب، ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أنه بتاريخ 12 مارس/آذار 2012، توجه رجال الشرطة إلى ساحل النادي البحري بمنطقة المنامة للقبض على المتهمين الأول والثاني المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية أخرى واللذين كانا برفقة عدد من أصدقائهما فقاموا جميعاً باستخدام العنف في مواجهة رجال الشرطة من أجل منعهم من أداء وظيفتهم وكان المتهم الأول يحوز سلاحاً نارياً وذخيرة فأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الشرطة وقام برميهم بما يخدش من شرفهم واعتبارهم أثناء مطاردتهم له، كما اعتدى على أحد المارة من الجنسية الآسيوية والذي تصادف مروره بدراجة هوائية في المكان، فقام بدفعه من عليها وأخذها ليحاول الإفلات من الشرطة، إلا أنهم واصلوا مطاردته.

وتوجه المتهم الأول إلى داخل إحدى الشقق السكنية في شارع المعارض لكن صاحبها طلب منه الخروج، إلا أنه هدده وقام بإطلاق النار داخل الشقة على المجني عليه والذي تفادى الطلقة، إلا أنها تسببت بإتلاف بعض محتوياتها، وأثناء ذلك كانت الشرطة قد وصلت إلى المكان وتم القبض عليه هناك وبحوزته السلاح الناري.