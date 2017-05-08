حمد بن عيسى مستقبلا السيسي: تعرضت مصر والبحرين لأحداث مفتعلة تدار من الخارج
2017-05-08 - 11:55 م
مرآة البحرين: قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر والبحرين تعرضتا لأحداث مفتعلة، في إشارة إلى انتفاضات شعبية طالبت بالإصلاح السياسي في البلاد.
وأضاف ملك البحرين الذي استقبل السيسي في الصخير جنوب العاصمة المنامة "أن الظروف غير الطبيعية والأحداث التي جرت في العالم أخيرا، والتي تعرضنا لبعض منها كانت أمورا مفتعلة كما حدث في مصر والتي اكتشف أنها تدار وتحاك من قبل قوى خارجية".
وتابع "في وقت قصير تمكن الإخوة المصريون من إعادة تنظيم أنفسهم و إعادة الأمور إلى طبيعتها، وهذا في الحقيقة مفخرة تحسب لهم بعد انتهاء المخطط حيث كانت جرأة و شجاعة الأشقاء وإيمانهم بحب الوطن هو ما دفعهم للحفاظ على مصر من أن تسقط في أيدي جهلة ومجرمين".
وتقف البحرين إلى جانب السعودية والإمارات في اعتبار تنظيم الإخوان المسلمون الذي هيمن، بعد الإطاحة بنظام محمد حسني مبارك، على السلطة بـ "التنظيم الإرهابي".
- 2017-05-09متهم في تنظيم "قروب البسطة" يؤكد للمحكمة تعرضه "للتعذيب الشديد"
- 2017-05-09محكمة بحرينية تؤيد السجن 10 سنوات لـ 9 متهمين بحرق شاحنة نظافة
- 2017-05-09حكومة البحرين ترحب بانعقاد "كونغرس الفيفا" بمشاركة وفد إسرائيلي
- 2017-05-09البحرين تستقبل الخميس وفدا إسرائيليا… و12 مؤسسة أهلية تعبر عن رفضها
- 2017-05-08الاستئناف: تأييد أحكام بسجن 4 متهمين في قضية "مطاردة النادي البحري"
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus