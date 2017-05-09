البحرين تستقبل الخميس وفدا إسرائيليا… و12 مؤسسة أهلية تعبر عن رفضها

2017-05-09 - 12:05 ص

مرآة البحرين: من المقرر أن تستضيف الحكومة البحرينية الخميس (11 مايو/ أيار 2017) وفدا إسرائيليا للمشاركة في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعبّرت 12 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين عن استنكارها للسماح "بدخول وفد صهيوني أرض البحرين في إجتماع كونغرس الفيفا.

وجددت المؤسسات مطالبتها الحكومة "برفض تدنيس أرضنا بأقدام الصهاينة المجرمين وإعلان هذا الموقف.