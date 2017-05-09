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حكومة البحرين ترحب بانعقاد "كونغرس الفيفا" بمشاركة وفد إسرائيلي
2017-05-09 - 10:41 ص
مرآة البحرين: رحبت الحكومة البحرينية في بيان الاثنين (8 مايو/ أيار 2017) بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا)، الذي يقام في البحرين بمشاركة وفد إسرائيلي.
وكانت فعاليات أهلية قد أعربت في بيان عن إدانتها لقرار البحرين باستضافة الاجتماع بمشاركة إسرائيلية.
وكلّف مجلس الوزراء في الجهات المعنية بـ "تهيئة كافة الإمكانيات لدعم نجاح هذا التجمع الدولي"، وقال المجلس إن الحدث "يبرز مكانة البحرين ويرسخ موقعها كوجهة عالمية".
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