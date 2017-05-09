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محكمة بحرينية تؤيد السجن 10 سنوات لـ 9 متهمين بحرق شاحنة نظافة
2017-05-09 - 10:54 ص
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد سجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات مع النفاذ، بعد أن اتهمتهم السلطات الأمنية بحرق شاحنة تابعة لشركة نظافة ببني جمرة.
واستندت المحكمة إلى اعترافات بعض المتهمين الذين اعترفوا أنهم قاموا بحرق الشاحنة بعد أن هددوا سائقها ومساعديه واستولوا على السيارة.
دانت منظمات دولية لجوء السلطات الأمنية البحرينية إلى التعذيب في مراكز التحقيق لإجبار المتهمين على الإدلاء باعترافات تدينهم أمام القضاء.
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