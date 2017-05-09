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متهم في تنظيم "قروب البسطة" يؤكد للمحكمة تعرضه "للتعذيب الشديد"

2017-05-09 - 10:56 ص

مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية تأجيل النظر في قضية ما عرفت بتنظيم "قروب البسطة" المتهم فيها 18 شخصا إلى 25 مايو/ أيار 2017 لندب محام لمتهم وللمرافعة للحاضرين.

وأنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، وذكر أن كل اعترافاته؛ بسبب تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي الشديد.

 

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