2017-05-09 - 10:56 ص

مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية تأجيل النظر في قضية ما عرفت بتنظيم "قروب البسطة" المتهم فيها 18 شخصا إلى 25 مايو/ أيار 2017 لندب محام لمتهم وللمرافعة للحاضرين.

وأنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، وذكر أن كل اعترافاته؛ بسبب تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي الشديد.