توقيف عضو شورى الوفاق نزار القارئ 30 يوماً على ذمة التحقيق

2017-05-09 - 12:03 م

مرآة البحرين: قررت النيابة العامة في البحرين توقيف عضو شورى الوفاق، الناشط نزار القارئ 30 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال المحامي يوسف ربيع إن القارئ تسلم إحضارية من دورية مدنية، طلبت منه مرافقتها، حيث نقل لمبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن السلطات الأمنية حققت مع القارئ عصر الإثنين 8 مايو/أيار 2017 بمبنى النيابة، واتهمته بالتجمهر في الدراز في ديسمبر/كانون الأول 2016.