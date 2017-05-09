تأجيل قضية الدكتور الدرازي وملا هاني حتى 24 مايو للمرافعة

2017-05-09 - 12:15 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تأجيل استئناف الطبيب د.طه الدرازي والملا هاني علي أحمد بسيرة حتى 24 مايو/ أيار 2017؛ للمرافعة بقضية التجمهر بالدراز.

وحضر الدرازي والملا هاني برفقتهما المحامي قاسم الفردان الذي طلب أجلا للمرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت حضورياً بحبس كل من الطبيب طه الدرازي والملا هاني علي احمد. على خلفية تجمهر الدراز لمدة 6 أشهر، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وكان المحامي يوسف ربيع تقدم بمرافعة في الجلسة السابقة وطلب براءة موكليه.

ويواجه الدرازي وملا هاني أنهما في 19 يوليو/ تموز2016؛ اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 أشخاص.

وأنكر كل من الدرازي وملا هاني ما نسب إليهما في أول جلسه لهما، وحضر مع الدرازي المحامي قاسم الفردان ويوسف ربيع الذي حضر مع ملا هاني، وطلبا إخلاء سبيل موكليهما، وخصوصا أن الدرازي متخصص جراحة مخ وأعصاب، وهذا التخصص نادر بالنسبة إلى الأطباء البحرينيين، كما أنه كان من المفترض به إجراء عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى، وقد تأجلت بسبب اعتقاله.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها بتجمهر مجموعة أشخاص أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالدراز، الذي يعتصم عنده الآلاف منذ 20 يونيو/حزيران 2016، وهو اليوم الذي تم فيه إسقاط جنسية قاسم، الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد.