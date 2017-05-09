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شرطة المطار تلقي القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في محاولة تهريب مطلوب للإنتربول
2017-05-09 - 12:17 م
مرآة البحرين: صرح مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، أمس، بأن شرطة المديرية، تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في محاولة تهريب شخص، يحمل جنسية آسيوية، ممنوع من السفر ومطلوب للإنتربول.
وأوضح أنه إثر ورود معلومات في هذا الشأن، تم تكثيف أعمال البحث والتحري والتي أفادت بأن المشتبه به (الرئيسي) عرض رشوة مالية على أحد رجال الشرطة المكلفين بأداء الواجب بمنفذ مطار البحرين الدولي، وعليه تمت مجاراته للقبض على بقية العناصر المتورطة، حيث قام بدوره باستدعاء المسافر لدخول المطار والتواصل مع ثلاثة آخرين، حضروا لتزويده بمبلغ الرشوة المتفق عليه.
وأضاف مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي أنه تم القبض على المشتبه بتورطهم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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