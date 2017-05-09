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فريدة غلام تؤكد أن السلطات لا تزال تمنع النشطاء من السفر على الرغم من انتهاء دورة مجلس حقوق الإنسان
2017-05-09 - 12:35 م
مرآة البحرين: أكدت القيادية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، والناشطة البارزة فريدة غلام أن السلطات لا تزال تفرض منعاً للسفر بحق النشطاء، على الرغم من انتهاء دورة مجلس حقوق الإنسان التي تم خلالها مراجعة ملف البحرين الحقوقي.
وقالت غلام في تغريدة لها عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أنها حاولت وزوجها "إبراهيم شريف" مغادرة البلاد صباح اليوم عبر جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، إلا أن السلطات الأمنية لم تسمح لهم بالسفر.
رغم انتهاء دورة المراجعة الدورية الشاملة، مازال منعي من السفر وبوشريف وآخرين قائما .. تم تاكيد ذلك على جسر البحرين السعودية صباح اليوم .— أم شريف (@Farida_Ghulam) May 9, 2017
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