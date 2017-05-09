سلمان يرد على وزير العمل: لماذا لم تنفوا الشائعات ومن حلّ بدل المتقاعدين ولماذا وظفتم 63 ألف أجنبي؟

2017-05-09 - 2:36 م

مرآة البحرين: وجه النائب السابق والأمين العام السابق لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان في تغريدات له على "تويتر" تساؤلات عدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بشأن تصريحاتها عن تقاعد 7 آلاف بحريني.

وذكّر سلمان أن "وزير العمل قال في افتتاح مبادرة البحريني اولا ان المتقاعدين في 2016 بلغوا 7 آلاف وكان هناك إشاعات بخفض مميزات التقاعد البحرين"، وقال ".سنسأل وزير العمل هل تمت عملية إحلال لمن تقاعدوا؟، وكم نصيب البحرينيين من ذلك في القطاعين الخاص والعام؟".

وتابع "واذا كان الجواب بنعم تذكروا التالي، تذكروا جيدا أنكم وظفتم فقط 969 بحريني حسب احصائياتكم في 2016 مقابل توظيف كم 63 الف اجنبي...نسألكم لماذا؟ وهل ذلك يعد تفضيلاً للبحريني؟".

وواصل سلمان "نقول ذلك حتى نطمئن كمواطنين إلى أن ما تقولونه وتعلنونه من أرقام ومعلومات هي الحقيقة...نرجو أن تقبلوا رأينا كمواطنين لنرسم معا مستقبل البلد"، وأضاف "اما عن قولكم بأن خروج هذا الكم من البحرينيين للتقاعد بسبب الإشاعات فقد يكون صحيحاً...لكن لماذا لم يخرج مسئولوا التأمينات لينفوا تلك الإشاعات؟!".

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أكد تشبث الوزارة بالبحرنة، ونوّه بأنه «لن يتم التخلي عن البحرنة»، مؤكداً في الوقت ذاته عدم إلزامية توظيف البحريني، وتحقيق الأفضلية للبحريني عبر «تضييق الفجوة في الكلفة والتنافسية بينه وبين العامل الأجنبي».

وفي رقم لافت، بيّن الوزير أن عدد البحرينيين الذين تقاعدوا في العام 2016 كان «أكثر بكثير من المعدلات الاعتيادية»، وبلغوا نحو 7 آلاف بحريني، منهم 3700 في القطاع الخاص، وأكثر من 3 آلاف بقليل في القطاع العام، وأرجع بعضاً من أسباب ذلك إلى «سماع البعض شائعات عن تغيير مزايا التقاعد».