البحرين: إحالة أول مدني لمحاكمة عسكرية بعد تعديل دستوري يسمح بذلك

2017-05-09 - 7:31 م

مرآة البحرين (خاص): أحالت النيابة العامة في البحرين الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) معتقلا للمحاكمة العسكرية بعد اعتقاله لأكثر من 200 يوما، ليكون أول مدني يحاكم عسكريا منذ مصادقة الملك حمد بن عيسى على تعديل دستوري يسمح بذلك الشهر الماضي.

وذكرت عائلة المعتقل سيد فاضل عباس أن النيابة العامة أحالت ابنها لمحاكمة عسكرية، دون تقديم إيضاحات.

وكانت قوة حكومية قد اعتقلت عباس (26 سبتمبر/ أيلول 2016) بعد مداهمة منزله في مدينة حمد فجرا. ومنذ ذلك الحين لم يسمح له بمقابلة عائلته أو توكيل محامٍ.

وكان الملك قد صادق قبل شهر على تعديل دستوري يقضي بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، في خطوة تعكس رغبة نظام الحكم في تشديد القبضة على المعارضة.

ويعتبر عباس أول مدني يحاكم عسكريا منذ وقف العمل بقانون الطوارئ مايو/ أيار 2011 بعد إعلانه لمواجهة احتجاجات شعبية واسعة أخذت من دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة مركزا لها.