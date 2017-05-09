» أخبار
منع 4 معارضين بحرينيين من السفر خارج البلاد
2017-05-09 - 9:07 م
مرآة البحرين: منعت البحرين الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) 4 نشطاء معارضين من السفر، ضمن سياسة أثارت انتقادات واسعة في مجلس حقوق الإنسان هذا الشهر.
ومنعت السلطات الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، عضو اللجنة المركزية بوعد إبراهيم شريف، عضو الجمعية فريدة غلام وأمين عام الجمعية السابق رضي الموسوي من السفر دون أن تقدم ايضاحات.
وكانت البحرين قد منعت عديد النشطاء من السفر خارج البلاد لمنعهم من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-09البحرين: الاحتياطي الأجنبي تراجع 11٪… وتحذيرات من تغيير سعر صرف العملة
- 2017-05-09البحرين: إحالة أول مدني لمحاكمة عسكرية بعد تعديل دستوري يسمح بذلك
- 2017-05-09سلمان يرد على وزير العمل: لماذا لم تنفوا الشائعات ومن حلّ بدل المتقاعدين ولماذا وظفتم 63 ألف أجنبي؟
- 2017-05-09فريدة غلام تؤكد أن السلطات لا تزال تمنع النشطاء من السفر على الرغم من انتهاء دورة مجلس حقوق الإنسان
- 2017-05-09شرطة المطار تلقي القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في محاولة تهريب مطلوب للإنتربول
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus