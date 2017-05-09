منع 4 معارضين بحرينيين من السفر خارج البلاد

2017-05-09 - 9:07 م

مرآة البحرين: منعت البحرين الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) 4 نشطاء معارضين من السفر، ضمن سياسة أثارت انتقادات واسعة في مجلس حقوق الإنسان هذا الشهر.

ومنعت السلطات الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، عضو اللجنة المركزية بوعد إبراهيم شريف، عضو الجمعية فريدة غلام وأمين عام الجمعية السابق رضي الموسوي من السفر دون أن تقدم ايضاحات.

وكانت البحرين قد منعت عديد النشطاء من السفر خارج البلاد لمنعهم من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.