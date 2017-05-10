البحرين دفعت العام الماضي أكثر من مليار دولار فوائد على الدين العام

2017-05-10 - 8:46 ص

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

وقال عضو مجلس النواب أحمد قراطة، خلال ندوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، "إن فوائد خدمة الدين العام بلغت 395 مليون دينار في 2016، ويتوقع أن يرتفع إلى 450 مليون دينار أو 480 مليون دينار في 2017".

وحذر قراطة قائلا "إذ استمر الوضع على ما هو عليه، واستمر الدين العام في النمو، سنصل إلى مرحلة سيئة، نهاية مؤلمة".