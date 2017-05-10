الاستئناف: السجن 3 سنوات لأربعة متهمين بإحداث تفجير في الديه
2017-05-10 - 12:16 م
مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضي ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بعدم قبول استئناف متهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ولبقية المستأنفين الأربعة برفض استئنافاتهم وتأييد حبسهم 3 سنوات بقضية إصابة ضابط بسبب تفجير بمنطقة الديه.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بالحبس 3 سنوات على خمسة متهمين وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة الذين تترواح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، أنهم في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بدائرة أمن العاصمة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وتدعي السلطات أن بلاغاً ورد إليها من مركز شرطة الخميس مفاده حدوث تفجير بالقرب من الإشارة المرورية لشارع الديه وإصابة نقيب شرطة جراء التفجير بإصابات طفيفة فتم إجراء تحريات للتوصل إلى الجناة والتي دلت على المتهمين.
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