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سلمان بن حمد يجري اتصالاً بأمير قطر وخليفة بن سلمان يتلقى اتصالاً من نظيره القطري
2017-05-10 - 12:28 م
مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين أن سلمان بن حمد ولي عهد البحرين، أجرى اتصالاً (9 مايو/أيار 2017) بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وأضافت أن الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه دعمها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وفي سياق متصل ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بمسار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".
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