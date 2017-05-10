الاستئناف تؤيد إعدام ماهر الخباز والمؤبد لاثنين والسجن 10 سنوات لستة آخرين

2017-05-10 - 12:32 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، في القضية المعادة من محكمة التمييز وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بقبول الاستئناف المقام من ماهر عباس (الخباز) شكلاً وتأييد حكم الإعدام بحقه، في قضية مقتل شرطي بالسهلة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الاستئناف المقام من فؤاد علي فضل وفاضل عباس بتأييد حكم المؤبد بحقهما، وبمعاقبة كل من محمد عباس أحمد وفلاح علي فضل وإبراهيم عبدالله شبيب وعيسى عبدالله وخليل إبراهيم القصاب ومرتضى عباس أحمد بالسجن 10 سنوات.