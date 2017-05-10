الاستئناف: السجن سنة لمتهمين بحرق إطارات في المالكية

2017-05-10 - 12:57 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بقبول معارضتين لمستأنفين، وعدلت العقوبة الصادرة بحقهما من حبسهما سنتين إلى سنة بقضية حرق بالمالكية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالحبس سنتين على اثنين بتهمة التجمهر وحرق إطارات بمنطقة المالكية، فيما برأت المحكمة المتهم الأول في القضية وقالت إنها لم تطمئن لما قرره شاهد الإثبات، فضلا عن عدم ضبطه في مسرح الجريمة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2014، أولاً: أشعلوا عمداً وآخر حدث ومجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، تنفيذاً لغرض ارهابي، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشتركوا وآخر حدث ومجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.