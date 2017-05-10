2017-05-10 - 1:27 م

مرآة البحرين: ألغت المحكمة الكبرى الثالثة الاستئنافية برئاسة راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر حكم أول درجة بحبس مستأنفين وقضت ببراءتهما من التجمهر وتعريض وسائل النقل للخطر بكرزكان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الدعوى قبل المستأنفين قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها في إدانتهما إذ عدل أحد المستأنفين عن إقراره بالتحقيقات وقرر أنه كان تحت وطأة الإكراه فمن ثم تتشكك المحكمة في صحة هذا الإقرار وتطرحه جانباً ولا تعول عليها لإدانة المتهم.

وقال المتهم إن الضابط الذي قبض عليه جعله يمسك طفاية حريق ثم أبلغه أن بصماته عليها وأنه سوف يدخله في قضية أخرى إن لم يعترف عن هذه القضية وعليه خاف واعترف باشتراكه فيها وهذا خلاف الحقيقة وقال إنه وقت الواقعة كان في العمل.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس ثلاثة متهمين لمدة 3 سنوات، فيما برّأت المحكمة المستأنف الثالث في وقت سابق.

النيابة العامة وجهت للمستأنفين برفقة من بُرّئ سابقاً أنهم في 12، فبراير/ شباط 2015 أولاً اشتركوا وآخرين في تجمهر، ثانياً عرضوا عمداً وسائل النقل الخاصة والعامة للخطر.