الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمَين وسنتين لستة آخرين في قضية تجمهر بسلماباد

2017-05-10 - 1:28 م

مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 6 مستأنفين من سجنهم 3 سنوات إلى سنتين، فيما أيدت عقوبة مستأنفين بسجنهما 3 سنوات، بقضية إشعال حريق وتجمهر بسلماباد.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 27 ديمسبر/ كانون الأول 2014 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.