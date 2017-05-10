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الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمَين وسنتين لستة آخرين في قضية تجمهر بسلماباد
2017-05-10 - 1:28 م
مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 6 مستأنفين من سجنهم 3 سنوات إلى سنتين، فيما أيدت عقوبة مستأنفين بسجنهما 3 سنوات، بقضية إشعال حريق وتجمهر بسلماباد.
وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 27 ديمسبر/ كانون الأول 2014 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
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