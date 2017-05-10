» أخبار
الاستئناف تؤيد سجن متهم 3 سنوات في قضية حرق إطارات مقابل وزارة الداخلية
2017-05-10 - 1:30 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن؛ أي سجنه 3 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت على 13 متهماً في قضية تضم 14 متهماً بالتجمهر والحرق الجنائي في المنامة مقابل مبنى وزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات، بينما برأت متهماً واحداً مما نسب إليه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إشعال حريق في إطارات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتهمة التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وقد أنكروا ما نسب إليهم آنذاك.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-10الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهمَين وسنتين لستة آخرين في قضية تجمهر بسلماباد
- 2017-05-10الاستئناف تبرئ 3 متهمين من التجمهر في كرزكان بسبب اعترافات أدلى بها أحدهم "تحت الإكراه"
- 2017-05-10الاستئناف: السجن سنة لمتهمين بحرق إطارات في المالكية
- 2017-05-10الاستئناف تؤيد إعدام ماهر الخباز والمؤبد لاثنين والسجن 10 سنوات لستة آخرين
- 2017-05-10سلمان بن حمد يجري اتصالاً بأمير قطر وخليفة بن سلمان يتلقى اتصالاً من نظيره القطري
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus