الاستئناف تؤيد سجن متهم 3 سنوات في قضية حرق إطارات مقابل وزارة الداخلية

2017-05-10 - 1:30 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن؛ أي سجنه 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت على 13 متهماً في قضية تضم 14 متهماً بالتجمهر والحرق الجنائي في المنامة مقابل مبنى وزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات، بينما برأت متهماً واحداً مما نسب إليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إشعال حريق في إطارات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتهمة التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وقد أنكروا ما نسب إليهم آنذاك.