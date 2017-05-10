الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم و6 أشهر لاثنين آخرين في قضية حرق إطارات

2017-05-10 - 1:36 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم محكوم بالسجن 3سنوات بأن لم تكن، وتعديل عقوبة آخرين من سجنهما 3 سنوات إلى 6 أشهر بقضية حرق.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الأولى، قضت الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014) في الطعن بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة في قضية حرق جنائي، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة 3 متهمين، ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة أسندت لثلاثة متهمين بأنهم أشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وقدمتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي قضت بتاريخ سابق ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العليا لثبوت التهمة في حق المتهمين، بناءً على ما أوردته من أسباب لاستئنافها، وقضت المحكمة الاستئنافية العليا بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة، والقضاء بإدانة المتهمين وسجنهما على نحو ما سلف.